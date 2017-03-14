Турция приостановила контакты с Нидерландами на высоком уровне

Власти Турции заявили о прекращении контактов на высоком уровне с Нидерландами. Об этом заявил турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш. Кроме прочего, Анкара запретила вернуться послу Нидерландов в Турцию после отпуска. Дипломата не пустят в страну до тех пор, пока голландская сторона не принесёт извинения.

11 марта Нидерланды отказались разрешить посадку самолёта с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Он собирался участвовать в митинге в Роттердаме в поддержку поправок к конституции Турции. Мэр города запретил мероприятие по соображениям безопасности. Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ назвал власти Нидерландов "пережитком нацизма".

После инцидента турецкие политики призвали отменить дружественные соглашения между Анкарой и Амстердамом. По данным агентства Reuters, голландские инвестиции в экономику Турции составляют около 16 процентов всех иностранных инвестици. Для Анкары Нидерланды —крупнейший рынок сбыта.