Малайзия забальзамировала тело Ким Чен Нама для сохранности

Малайзия забальзамировала тело Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Малайзийские власти дали членам семьи убитого три недели, чтобы забрать тело, сообщает агентство Reuters.

Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту столицы Малайзии 14 февраля. Мужчине набросили на лицо платок с быстродействующим ядом. Причиной его смерти стал сильный паралич, наступивший через 20 минут после нападения.

Ким Чен Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. В последние годы он в основном жил за границей и публично критиковал власти Пхеньяна. По данным южнокорейских властей, за убийством могут стоять спецслужбы КНДР.

После нападения в аэропорту власти Малайзии отменили безвизовый въезд на территорию страны для граждан Северной Кореи из соображений безопасности. Затем власти КНДР запретили гражданам Малайзии покидать территорию Северной Кореи. В ответ Куала-Лумпур объявил о такой же мере в отношении северокорейских граждан, находящихся в Малайзии.