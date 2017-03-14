Директор музея Исаакия: власти не просили вывезти экспонаты к Пасхе

Власти Петербурга не просили вывезти музейные экспонаты из Исаакиевского собора к Пасхе, которая в этом году приходится на 16 апреля. Об этом телеканалу "Дождь" сообщил директор музея Николай Буров.

По его словам, его лишь попросили просчитать возможные сроки вывоза экспонатов, никаких официальных распоряжений он не получал. Буров, как ранее и главный хранитель музея Исаакиевского собора Мансур Доминов, считает, что вывезти все музейные предметы до 16 апреля – невозможно.

В Министерстве культуры России во вторник заявили, что перемещение экспонатов невозможно до передачи здания собора в ведение Русской православной церкви.

Ранее РБК сообщило со ссылкой на источники, что власти Петербурга попросили директора музея Исаакиевского собора вывезти все экспонаты до Пасхи, чтобы приурочить к этому христианскому празднику передачу храма РПЦ. По словам собеседников издания, это распоряжение было отдано устно.

10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о переходе Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви. Решение властей подвергли критике политики, деятели искусства и жители города. В акциях протеста перед собором принимали участие сотни людей. 13 марта в суде начали рассматривать иск об отмене решения о передаче собора.