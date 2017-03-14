Москва: суд оштрафовал за пикет мать лишенного жилья инвалида

Тверской суд Москвы во вторник оштрафовал на десять тысяч рублей мать лишенного жилья тяжелобольного инвалида, задержанную на пикете у здания мэрии, сообщает "ОВД-Инфо".

Елену Гаврилину признали виновной в нарушении правил проведения публичного мероприятия. Ее задержали 23 декабря минувшего года – тогда жители общежитий проводили у мэрии акцию, к которой женщина не имела отношения. Судья отказалась вызвать в суд сотрудников полиции, которые участвовали в задержании, пишет издание.

Гаврилина проводила одиночный пикет из-за того, что ее сына-инвалида в 2012 году сняли с очереди на жилье.