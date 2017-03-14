Польша будет добиваться экстрадиции 98-летнего предполагаемого нациста

Польша будет добиваться экстрадиции 98-летнего гражданина США, предположительно причастного к сожжению польских деревень в годы Второй мировой войны. Об этом заявили в польском Институте национальной памяти.

Как утверждают представители комиссии, Майкл Каркоц был членом "Ваффен-СС" и командовал подразделением "Украинского легиона самообороны". Его обвиняют в убийстве, по меньшей мере, 44 поляков. Основанием для обвинений в военных преступлениях стал анализ военных документов и мемуары Каркоца.

Подозреваемый живёт в США с 1949 года. Первые свидетельства против него были обнародованы в 2013 году журналистами агентства Associated Press. Тогда заседание суда отложили из-за состояния здоровья Каркоца.