Начался набор добровольцев для российской миссии на Луну

Государственная корпорация "Роскосмос" объявила о начале набора в отряд космонавтов, которые первыми из россиян отправятся на Луну. В пресс-релизе сообщается, что победители конкурса войдут в состав экипажа космического корабля "Федерация".

Заявки будут приниматься от граждан России не старше 35 лет с высшим образованием по инженерным, научным или летным специальностям. От них также потребуется владение иностранным языком и умение обращаться с компьютерной техникой.

Замначальника Центра подготовки космонавтов Юрий Маленченко сообщил агентству ТАСС, что на подачу документов отводится четыре месяца, после чего начнется работа с кандидатами.

Сроки начала космической миссии и ввода космического аппарата в эксплуатацию в пресс-релизе Роскосмоса не указаны.