Властитель слабый

Исполнилось сто лет со дня отречения от престола 2 (15) марта 1917 года российского императора Николая Второго. В Великобритании опубликована книга британского историка Роберта Сервиса «Последний из царей. Николай Второй и русская революция» (The Last of the Tsars. Nicolas II and the Russian Revolution), в которой на широком историческом фоне описываются последние 16 месяцев жизни Николая Романова, – от отречения и Февральской революции и до мученической кончины в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге.

Книга Роберта Сервиса начинается такой фразой: «Царь Николай Второй – противоречивая, неоднозначная фигура в истории ХХ века». Это утверждение проходит лейтмотивом по страницам обширной монографии, повествующей о жизни и судьбе одной из самых трагических фигур российской истории. О личности Николая Второго и его роли в истории России продолжаются бурные споры и среди историков, и среди нескольких поколений потомков подданных бывшего «хозяина земли русской». Особенно эти споры усилились после канонизации Русской православной церковью Николая Второго и его семьи и причисления их к лику святых мучеников- страстотерпцев. Споры о правомерности этой акции сотрясают не только академическую среду, но и российское общество. Британскому историку удалось пролить новый свет на ключевые моменты российской революционной поры, тесно связанные с деятельностью и судьбой последнего императора. Исследование Роберта Сервиса опирается на солидную и во многом новую документальную базу. В ходе подготовки к публикации «Последнего из царей» ему удалось обнаружить в архиве Гуверовского института Стэнфордского университета в США неопубликованные и забытые историками документы, позволяющие многое уточнить и понять в многострадальной жизни императора и развеять многие мифы, созданные советской историографией, превратившей Николая в карикатурную фигуру. В частности, Сервис доказывает, что убийство царской семьи не могло состояться без личной санкции Ленина и что большевики до самой трагической кончины Николая готовили показательный процесс над ним. Много места в книге уделено анализу личности последнего царя и ответственности за постигшую Россию после его отречения от престола революцию. «Николай, – пишет Роберт Сервис, – был намного более сложной личностью, чем могли предполагать знавшие его при жизни, потому что многие мысли он утаивал от министров, революционеров и даже близких... Несмотря на презрение к выборам и большинству думских политиков у него не было стремления к личной абсолютной власти – по-своему он был большим либералом в своем мировоззрении, чем обожаемая им супруга». Каковы же были основные черты личности и характера этого неоднозначного и закрытого российского самодержца? В интервью Радио Свобода Роберт Сервис поясняет:

Отсутствие политической воли делало его слабым и бездарным правителем

– Как личность Николай Второй напоминает мне заурядного, живущего в сельской местности английского джентльмена, сквайра. Царь любил охоту, спорт, другие сельские радости. По своим привычкам и мироощущению он принадлежал XIX веку. Он был примерным семьянином, любил жену, обожал детей, его приоритетом была семейная жизнь. Жизни в Петербурге он предпочитал Царское Село. Он не любил официальные церемонии, блеск высшего света, имперскую роскошь. Это был скромный, заурядный, ничем не примечательный и глубоко верующий человек. Эта его посредственность, приемлемая в частной жизни, превращается в порок, когда речь заходит о его государственной деятельности, его причастности к сфере высокой политики. Николай не обладал талантом государственного деятеля. Хуже всего, что у него не было интереса к политике и государственным делам. Это был типичный человек не на своем месте. Отсутствие политической воли делало его слабым и бездарным правителем. Император не находил общего языка с такими выдающимися политическими реформаторами, как Петр Столыпин и граф Витте. Политические убеждения Николая Второго были намного правее и консервативнее убеждений многих правоверных монархистов, стремившихся модернизировать Россию, его идеалом был авторитарный режим отца, Александра Третьего.

– В своей книге вы даете Николаю Второму еще более негативную характеристику. Цитирую: «Во власти или вне ее он был национал-экстремистом, вводящим в заблуждение воздыхателем по прошлому и злобным антисемитом... Его широко распространенный образ безупречного монарха выглядит крайне неубедительно». Не слишком ли сильно сказано?

– Существуют многочисленные подтверждения мною написанного. Этот человек читал своим детям «Протоколы сионских мудрецов» – злобную антисемитскую фальшивку. Для любого образованного и благоразумного человека лживость этой подделки очевидна, она доказана экспертами. Но для исповедующего реакционные черносотенные и шовинистические взгляды Николая этот документ оказался созвучным его антисемитским убеждениям. Он ностальгически тосковал по допетровским временам, которые казались ему более предпочтительными для России, чем окружавшая его действительность. Его идеалом была даже не авторитарная Россия XIX века, а Россия XVII века. Он мало подходил на роль правителя современного государства. Единственное, что спасает его сомнительную репутацию, – это невмешательство в реформаторскую деятельность Столыпина, Витте и других прогрессивных государственных деятелей. К 1914 году вопреки его убеждениям и воле Россия все же была значительно модернизирована. Да, Николай создал Государственную Думу – первое представительное учреждение, которое он же неоднократно разгонял. Под давлением Думы и революционных событий он даровал в 1906 году России конституцию. Во многом это делалось под огромным давлением и нехотя. В конце концов человек – сложное и зачастую противоречивое создание. Это в полной мере относится к Николаю Второму. С одной стороны, в частной жизни он проявлял привлекательные качества, с другой, в жизни политической, государственной он демонстрировал безволие, реакционные и непривлекательные взгляды, которые казались непривлекательными даже некоторым членам его семьи.

– Заслужил ли Николай Второй прозвище Николай Кровавый?

его правление по сравнению с большевистским кажется либеральным

– Его трудно обвинить в кровожадности. Лично он не отдавал приказа стрелять в рабочих в 1905 году в «Кровавое воскресенье». Он не всегда имел непосредственное отношение к полицейским репрессиям. Тем не менее Николай подписывал указы об усилении борьбы с бунтами, о подавлении революционных выступлений и ужесточении тюремного режима для революционеров. Но в целом его правление по сравнению с большевистским кажется либеральным. Не думаю, что у его противников революционеров были серьезные основания называть его Кровавым. Особенно усердствовали в этом отношении большевики. Мне кажется примечательным, что после его отречения от престола и Февральской революции второй состав Временного правительства, которое возглавил Керенский и в которое входили представители революционных партий, в частности эсеры и меньшевики, отнесся к Николаю крайне мягко и предоставил ему и его семье вполне комфортабельные условия существования в течение нескольких месяцев в Царском Селе.

– Вы отмечаете одну черту характера императора Николая, которая, как мне кажется, объясняет его политическую негибкость и неспособность к компромиссу с умеренной оппозицией. Вы пишете: «Его действия были поведением правителя, который был уверен, что всегда прав».

он был национал-экстремистом и злобным антисемитом

– У него был довольно узкий и односторонний взгляд на то, что необходимо России, чтобы стать современным государством. Он сосредоточил усилия главным образом на военных приготовлениях. Его главным вкладом в судьбоносные для России социальные и земельные реформы Столыпина было невмешательство. Удивительно, что до конца своих дней Николай был уверен, что был прав во всем и всегда действовал из лучших побуждений. Парадоксальным образом его природные безволие и нерешительность сочетались с этой неколебимой уверенностью. Ему никогда не приходило в голову, что преступное сопротивление политическим реформам подготавливает социальный взрыв 1917 года. Поразительная политическая близорукость! У него никогда не было обратной связи с общественностью. Николай находил опору лишь в реакционных, обскурантистских, ретроградных кругах. По сути дела он представления не имел о том, как и чем живет страна, в которой он самодержавно правил.

– Тем не менее, историки отмечают, что Россия в царствование Николая Второго быстрыми темпами превращалась в процветающее индустриальное государство. Как вы оцениваете экономическое состояние России в годы его царствования?

– К 1914 году экономика России значительно улучшилась, промышленность была на подъеме и быстрыми темпами модернизировалась. Сельское хозяйство России и Украины превращалось в житницу Европы. Совершенствовалась и культура земледелия, многие крестьяне и помещики начали применять современные методы землепользования. В целом российская экономика, особенно промышленность, превращалась в конкурентоспособную на международном рынке. Россия грозила стать одной из мощных европейский держав. И это одна из причин, по которой Германия вступила в Первую мировую войну: она хотела предотвратить превращение России в мощную континентальную силу. Она помнила, что в начале XIX века русские победили Наполеона и вошли в Париж, и Германия не хотела, чтобы это повторилось.

– Многие современники императора Николая утверждали, что он находился под сильнейшим влиянием супруги Александры Федоровны. Так ли это?

Миф, что Николай находился под каблуком жены, абсолютно несостоятелен

– Его супруга действительно временами пыталась повлиять на него и заставить действовать в нужном ей направлении. Особенно часто она настраивала его против Государственной Думы. Тем не менее, как я выяснил, он по большей части придерживался собственного мнения. Миф, что Николай находился под каблуком жены, абсолютно несостоятелен. Он любил и уважал Александру Федоровну, но вовсе не следовал слепо ее советам. То же самое происходило и с советами Григория Распутина. Вовсе не всем его советам он следовал, гораздо чаще действовал вопреки им, самостоятельно.

– Однако существует мнение, что Распутин чуть ли диктовал царю состав правительства...

– Распутин был в какой-то мере конгениален Николаю – в том смысле, что оба они были зациклены на религиозных, даже мистических идеях. Николай и Александра воспринимали Распутина как святого старца, наделенного сверхъестественной силой. В огромной мере эта его репутация была обусловлена способностью Распутина благотворно влиять на больного гемофилией царевича Алексея. Впрочем, при дворе крутилось немало других, подобных Распутину, «мистических врачевателей» и знахарей, которые пользовались особым покровительством экзальтированной и мистически настроенной Александры Федоровны. Распутин действительно рекомендовал близких ему политиков на министерские посты, и Николай нередко выполнял его просьбы. В этом смысле влияние этого старца было значительным, но отнюдь не абсолютным. Я не обнаружил ни одного случая действительно серьезных политических решений Николая Второго, принятых по совету Распутина. К примеру, Распутин очень не советовал Николаю вступать в войну в 1914 году, однако царь к нему не прислушался. Так что расхожее мнение, что Распутин якобы диктовал российскую политику, несостоятельно.

– Можно ли сказать, что Николай Второй в какой-то мере несет ответственность за революцию в России?

– Его вина под большим вопросом. Невозможно всю вину за революцию возлагать на одного Николая Романова. Однако его отказ от сотрудничества с Государственной Думой приблизил революцию, сделал ее вероятнее. На мой взгляд, революции можно было избежать при двух обстоятельствах: если бы Россия не вступила в Первую мировую войну, что привело к значительным экономическим трудностям 1916-17 годов, и если бы царь изменил враждебную политику в отношении Думы. Возникшие экономические трудности, в частности коллапс транспортной системы, стали бы проблемой для любого правительства, а резко враждебная позиция Николая в отношении даже умеренных думских партий толкала их к союзу с радикалами. Впрочем, думаю, что, даже если бы в России, скажем, к 1914 году установилась конституционная монархия, нельзя однозначно утверждать, что последующие три жутких военных года не привели бы к падению монархии.

– Многие историки отмечают, что отречение Николая Второго от престола было результатом заговора генералов – командующих фронтами, которые в подавляющем большинстве потребовали его отречения. Действительно ли их требование было решающим?

– Призыв генералов в марте 1917 года к отречению императора действительно был решающим при принятии им решения об отречении. Однако этот коллективный призыв я бы не назвал ни заговором, ни предательством. Сами командующие были уверены, что действуют в национальных интересах. Еще в меньшей мере их призыв стал причиной революции. Следует учитывать экономическую разруху и положение на фронтах. Даже если бы генералы не выступили против Николая, его отречение и последующая революция вполне могли бы произойти. Не думаю, что конспирологическая теория способна объяснить причину революции.

– Вы подчеркиваете в своей книге, что отречение Николая Второго в пользу брата Михаила было незаконным, с точки зрения российского права, и что нелегитимность отречения делает Николая действующим императором до конца его дней. Как вы это объясняете?

– Передача престола брату противоречила фундаментальным законам Российской империи, в частности закону о престолонаследии императора Павла Первого. Для самого Николая ситуация была трагической. В течение трехсот лет его семья, его династия самодержавно правила в России, и он пытался сделать все возможное, чтобы продолжить традицию. По закону он был обязан передать престол сыну. Однако Николай был уверен, что больной гемофилией царевич Алексей не сможет стать полноценным правителем страны; врачи заверили его, что законному наследнику осталось недолго жить. К тому же великий князь Михаил мог бы стать компромиссной фигурой для Государственной Думы, более приемлемой в силу его политических воззрений. Михаил отказался принять престол, заявив, что сделает это лишь по просьбе предстоящего Учредительного собрания, которое, как известно, было разогнано большевиками. Наверняка и сам Николай понимал, что в этих обстоятельствах его отречение нелегитимно.

– У Великобритании был план спасения Николая Второго и его семьи. Британский посол Джордж Бьюкенен пытался его реализовать. Кузен императора Николая король Георг Пятый предложил ему и его семье убежище. Однако вскоре приглашение короля было аннулировано. Почему это произошло?

анализ всех обстоятельств убийства говорит в пользу того, что санкцию на него дал именно Ленин

– Георг Пятый оказался в очень непростой политической ситуации. Дело в том, российский император был очень непопулярен в Британии, особенно в левых кругах. Пропаганда превратила его в «Николая Кровавого», в деспота и тирана, репрессирующего политических оппонентов. В то время у власти в стране было либеральное правительство Ллойд Джорджа, опиравшееся на левые круги. Оно посчитало, что присутствие российского императора в Англии бросит тень на британскую монархию. На Георга Пятого было оказано сильнейшее давление с целью отозвать приглашение Николаю и его семье. Британский монарх, в отличие от российского не обладал самодержавной прерогативой. Он обязан был в силу конституционного статуса следовать советам правительства. С тяжелым сердцем Георг вынужден был пойти на уступки и аннулировать приглашение. Впрочем, время было упущено: пришедшие вскоре к власти большевики никогда бы не позволили Николаю и его семье эмигрировать. Так что не следует в этом винить одного Георга Пятого. Впрочем, не только большевики, но и Временное правительство опасалось эмиграции Николая в Британию и отправило его подальше в Тобольск. Оно опасалось, что, окажись император на свободе даже за рубежом, он может стать знаменем контрреволюции.

– Правда ли, что Ленин и большевики планировали показательный суд над Николаем Вторым?

– Предполагалось, что Николай Второй станет фигурантом показательного судебного процесса, идея которого принадлежала Троцкому. Однако после Октябрьского переворота у большевиков возникло столько безотлагательных проблем, что суд над императором решено было отложить до лучших времен. К тому времени большевики перевели Николая и его семью из Тобольска в Екатеринбург, где преданные большевикам местные власти могли лучше контролировать императора. Идея суда над Николаем оставалась актуальной вплоть до изменения ситуации в самой Москве, куда перебралось большевистское правительство и где в начале июля 1918 года вспыхнул мятеж левых эсеров. Судить царя в Москве стало небезопасно, и это, в частности, ускорило его убийство в Екатеринбурге. Кроме того, большевики опасались подхода к городу Чехословацкого корпуса и войск Колчака. В марте 1918 года в Архангельске высадились британские войска. Опасность грозила большевикам со всех сторон. В этой ситуации екатеринбургские большевики запросили разрешения ликвидировать императора, и Москва санкционировала его убийство.

– А кто конкретно санкционировал убийство царской семьи? Возможно ли оно было без одобрения или санкции Ленина?

– Утверждение, что убийство было следствием единоличного решения большевистских властей Екатеринбурга, не кажется убедительным. Нет никаких документальных подтверждений, что решение было принято Лениным. Однако анализ всех обстоятельств убийства говорит в пользу того, что санкцию на него дал именно Ленин. Известно, что между Москвой и Екатеринбургом по настоянию Ленина была установлена прямая телефонная и телеграфная связь. Убийство царской семьи в Ипатьевском доме произошло лишь после сигнала из Москвы. Учитывая все это, приходишь к заключению, что Ленин непосредственно участвовал в санкционировании того, чего добивались большевики в Екатеринбурге.

– Но ведь была телеграмма Якова Свердлова с санкцией расстрела царя... Существуют свидетельства, что телеграмма в Екатеринбурге была получена.

– Да, верно. В то время Ленин и Свердлов очень тесно сотрудничали, были очень близки, полностью доверяли друг другу, и трудно представить, что в столь важном деле Свердлов мог что-то предпринять без ленинской санкции, без того, чтобы не посоветоваться с Лениным, без понимания того, что Ленин одобряет то, что он намерен предпринять.

– Как вы объясняете то, что не было попыток освободить царскую семью ни в Тобольске, ни в Екатеринбурге?

России не повезло с последним из ее царей, но и Николаю Второму не повезло с Россией

– Такие попытки обычно предпринимаются какими-то организациями. Но монархисты в то время были полностью разобщены и деморализованы. У них не было объединяющей их партии или другой политической организации. Не было у них и политической воли, которая была у германских правых в 1919 году, сумевших совершить контрреволюцию и прийти к власти. В 17-м и 18-м годах в России оставались очень небольшие и разобщенные монархические группы. К тому же Тобольск, не говоря уже о Екатеринбурге, бывшем большевистским оплотом, были на тысячи километров удалены от европейской части страны. Туда трудно было скрытно добраться значительным группам потенциальных освободителей. Собственно, это и было причиной, почему Керенский выбрал Тобольск для ссылки Николая Второго. Так что совокупностью этих причин: деморализацией монархистов, их разобщенностью и неорганизованностью, а также географическим фактором – и объясняется, почему большевикам удалось уничтожить Романовых.

– Русская православная церковь канонизировала Николая Второго, причислила его к лику святых мучеников-страстотерпцев. Не искупил ли он мученической смертью те прегрешения, которые совершил по недомыслию, слабости или неведению?

– Николай Второй – противоречивая, неоднозначная фигура. Его любят и ненавидят. Одни называют его Николаем Кровавым, другие считают его святым мучеником. При канонизации императора принимался во внимание только последний короткий отрезок его жизни после отречения, и жуткая смерть от рук большевистских гонителей и убийц стала несоразмерной платой за те реальные и мнимые прегрешения, которые совершил этот глубоко верующий слабый человек, волею судьбы оказавшийся во главе страны в один из самых страшных и кровавых периодов ее истории. Ему не по силам было справиться с возложенной на него задачей, требовавшей несвойственного ему огромного мужества, решимости и диктаторской жесткости. России не повезло с последним из ее царей, но и Николаю Второму, оказавшемуся в центре кровавой исторической бури лишь благодаря случайности рождения, также не повезло с Россией.