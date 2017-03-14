Навальный подал заявку на митинг за отставку Медведева

Оппозиционный политик Алексей Навальный подал в мэрию Москву заявку на проведение шествия и митинга в поддержку требования расследовать "факты коррупции высших должностных лиц России". Об этом он написал в своем блоге.

Заявка подана на 26 марта. Марш должен пройти от Тверской заставы до Охотного ряда. Численность шествия не должна превысить 15 тысяч человек, говорится в заявке. Поводом для шествия и митинга Навальный назвал отсутствие реакции на расследование о недвижимости премьер-министра России Дмитрия Медведева. "Выйдут завтра на улицы России все, кто посмотрел наш фильм и реально возмущен, – завтра уедет Димон сначала в отставку, потом под следствие", – написал оппозиционер. Также Навальный планирует подать заявки на митинги в нескольких крупнейших городах России.

2 марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование об элитной недвижимости Медведева в России и за рубежом, которая, как утверждается в публикации, была приобретена незаконным путем. Навальный обвинил премьер-министра в создании "многоуровневой коррупционной схемы", основанной на благотворительных фондах, которыми управляют его доверенные лица. В правительстве отказались комментировать эту информацию, назвав ее "пропагандистским выпадом".