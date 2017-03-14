СМИ: Франсуа Фийона обвинили в растрате государственных средств 

Кандидату в президенты Франции Франсуа Фийону предъявлены обвинения в хищении государственных средств, передает Bloomberg со ссылкой на местные СМИ. Предварительное обвинение касается рабочих мест в парламенте, которые ранее были предоставлены членам семьи Фийона.

Ранее во вторник издание Parisen сообщило, что дети Фийона перечисляли часть заработной платы на банковский счет своих родителей. Мари Фийон перевела на счет Франсуа и Пенелопы Фийон около 70% заработанных средств, а Шарль Фийон около 30%. По данным издания, дети политика проговорились об этом на допросе.

В конце января стало известно о том, что Фийон нанимал на работу в парламент собственную жену и детей. Следователи выясняют, действительно ли члены семьи Фийон работали в качестве парламентских ассистентов или только получали зарплату. До этого Фийон считался фаворитом президентской гонки, но после скандала с трудоустройством супруги популярность правоцентриста резко снизилась.

6 марта Фийон, несмотря на грозящее ему уголовное преследование в связи с фиктивным трудоустройством жены, получил единогласную поддержку руководства партии "Республиканцы", от которой он выдвинут в президенты.

