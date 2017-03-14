Путин разрешил военным из Южной Осетии служить в армии России

Президент России Владимир Путин дал поручение министерствам обороны и иностранных дел подписать соглашение с Южной Осетией о вхождении её армейских частей в состав российких вооружённых сил.

Накануне правительство России одобрило проект соглашения с Южной Осетией. Документом предусматривается, что граждане Южной Осетии смогут служить по контракту в российских войсках. При заключении контракта с российской армией гражданин Южной Осетии будет освобождён от несения военной службы в Южной Осетии.

После пятидневной российско-грузинской войны в августе 2008 года Россия признала самопровозглашенную "независимость" Южной Осетии. Кроме России ее признали еще три государства – Никарагуа, Венесуэла и Науру. Тбилиси и страны Запада считают этот регион частью Грузии.

