Преподаватель получил два года условно за "унижение русских"

Суд во Владивостоке приговорил 28-летнего преподавателя английского языка к двум годам лишения свободы условно. Его признали виновным в унижении человеческого достоинства и возбуждении ненависти и вражды.

Уголовное дело против преподавателя, имя которого не сообщается, было возбуждено в декабре 2016 года. По версии следствия, в июле того же года он, находясь на спортивной площадке, употребил выражения, унижающие достоинство национальной группы "русские". Что именно он говорил, не уточняется. Обвиняемый признал свою вину.

Информационно-аналитический центр "Сова" назвал уголовное дело против преподавателя неправомерным.

