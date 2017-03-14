ЕСПЧ против спецслужб России. Эфир в 21:05

К нападению на бывшего главу "Мемориала" Олега Орлова и журналистов телеканала РЕН в Назрани в 2007 году причастны российские спецслужбы. К такому выводу пришел Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в котором изучили материалы дела, а также собрали показания свидетелей и потерпевших.

В решении суда, опубликованном в понедельник, подчеркивается, что отель, из которого похитили потерпевших, находился под охраной все время, за исключением дня нападения, когда также не сработала имеющаяся в нем "тревожная кнопка". Сами нападавшие действовали как слаженная группа, говорили на русском без акцента, были одеты в одинаковую форму и передвигались на машине, которую не остановили ни на одном блокпосте. Работники отеля также опознали в них сотрудников спецслужб.

ЕСПЧ присудил потерпевшим компенсацию в 84 тысячи евро, признав нарушенным их право на личную свободу и частную собственность. Суд также подтвердил, что они подвергались пыткам.

Нападение на Олега Орлова и съемочную группу произошло в ноябре 2007 года в Назрани, куда они приехали снимать сюжет о гибели ребенка во время спецоперации. Вооруженные люди похитили главу "Мемориала" и журналистов из гостиницы, вывезли в поле и избили, отобрав оборудование. Потерпевшие назвали это "акцией устрашения" и обвинили в ней российские спецслужбы.

Об инциденте в Назрани вспоминают 10 лет спустя правозащитники, активисты "Мемориала" Олег Орлов, Александр Черкасов, Кирилл Коротеев.

Эфир программы "Грани времени" – в 21:05.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза – старший.