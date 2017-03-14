В Татарстане задержины участники организации "Хизб-ут-Тахрир"

В Республике Татарстан задержано 15 предполагаемых участников "Хизб ут-Тахрир" — организации, внесённой в России в список террористических. Сообщение о задержании появилось на сайте МВД Татарстана.

Обыски проводились по тридцати адресам в Казани, Бугульме и нескольких районах республики. Изъято большое количество запрещённой литературы, флаги "Хизб-ут-Тахрир", блокноты с записями о завербованных членах терроритсической организации, а также отчётные документы. В сообщении МВД Татарстана отмечается, что изъятые отчётные материалы подтверждают "антиконституционную работу среди мусульман республики".

В настоящее время следственными органами Татарстана возбуждено 13 уголовных дел в связи с деятельностью "террористической организации" и участием в деятельности такой организации.

Исламистская партия "Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда России признана террористической организацией. Однако, как отмечается на сайте ОВД-инфо со ссылкой на данные правозащитников, члены "Хизб ут-Тахрир" не были замечены в причастности к совершению или подготовке терактов. В последние годы в разных регионах России заведено немало дел по статье о деятельности террористической организации, в рамках которых людей обвиняют в терроризме исключительно на основании "партийной деятельности", например, совместных встреч или чтения литературы.