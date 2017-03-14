Мило Джуканович: Черногория – не главная цель России

Бывший премьер-министр Черногории призвал Европейский союз принять меры против "разрушительного" влияния России на Балканах. Мило Джуканович сделал это заявление 14 марта, спустя несколько месяцев после заявления прокуратуры о неудавшейся попытке свержения прозападного правительства Черногории, чтобы помешать сближению этого балканского государства с НАТО. После провалившейся попытки переворота, которая, как неоднократно сообщалось в прессе, по всей вероятности была поддержана Россией, Джуканович подал заявление об отставке.

По словам бывшего главы правительства Черногории, Москва ведёт "своеобразную войну" против Европы и против Запада в целом и представляет собой угрозу "самому существованию Европейского союза, поддерживает крайне правые силы, выступающие против единства ЕС. В интервью агентству Associated Press Джуканович выразил уверенность, что Черногория, находящаяся по его словам "на линии огня", отнюдь де является "главной целью".

Джуканович возглавлял Черногорию более 20 лет и привёл эту бывшую югославскую республику с населением 600 тысяч человек к порогу НАТО. По словам бывшего премьера, Балканы стали подходящей территорией, на которой Россия демонстрирует свою силу после военных кампаний на Украине и в Сирии. На примере Черногории Москва хотела показать ЕС и НАТО, что никакое расширение этих союзов невозможно без согласия Москвы. Джуканович считает, что именно в этом состоит главное послание, адресованное Европейскому союзу и НАТО.

В Кремле неоднократно отвергали причастность к попыткам свергнуть правительство Черногории. Тем не менее, Россия открыто поддерживает националистические партии и группы, возражающие против вступления Черногории в НАТО, говорится в публикации агентства Associated Press.