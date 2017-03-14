"Ювентус" и "Лестер" вышли в ¼ финала футбольной Лиги чемпионов

Сыграны ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Их результаты сообщает официальный сайт УЕФА.

"Ювентус" в Турине победил "Порту" 1:0. Гол забил Дибала. Первый матч в Порту "Ювентус" выиграл 2:0.

В другом матче "Лестер" на своем поле выиграл у "Севильи" 2:0. Голы забили Морган и Олбрайтон. В первом матче "Севилья" выиграла 2:1

Жеребьевка ¼ финала состоится 17 мата в швейцарском Ньоне.