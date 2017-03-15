Возбуждено первое дело о зарплате и премиях главы "Почты России"

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело по материалам прокурорских проверок, выявивших незаконное начисление премий руководству "Почты России". Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Первым и пока единственным подозреваемым стала директор департамента организационного развития Минкомсвязи Ирина Лаптева. Её заподозрили в превышении должностных полномочий, совершенных в пользу главы "Почты России" Дмитрия Страшнова.

По версии следствия, в 2014-2015 годах Ирина Лаптева дала указания о выплате Страшнову зарплаты в размере 46 миллионов рублей, а также премии по итогам 2014 года на сумму более 82 миллионов рублей, пишет газета.

При этом глава "Почты России" в деле фигурирует лишь косвенно. Его дальнейший процессуальный статус теперь зависит от показаний Лаптевой и экспертиз.

Дмитрий Страшнов возглавляет "Почту России" с 2013 года. В ноябре Генеральная прокуратура России выявила незаконную выплату премии Страшнову в размере 95 миллионов рублей и потребовала завести уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. По версии прокуратуры, расчет вознаграждения основан на размере чистой прибыли в 1,2 миллиарда рублей, которая образовалась за счет полученных из федерального бюджета денег, выделенных для покрытия убытков.