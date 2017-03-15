СМИ: на российского солдата завели дело о потере имущества в Сирии

Против рядового Артема Хилько, служившего в Сирии по контракту, возбудили уголовное дело об утрате военного имущества. Об этом пишет "Коммерсантъ". Ранее официально ни о каких делах против российских солдат в Сирии не сообщалось.

Обстоятельства потери имущества не приводятся. По данным издания, солдат служил в Сирии в составе подразделения Таманской мотострелковой дивизии, которое сопровождало грузы. Скорее всего, контрактник потерял вверенный ему спецгруз по "рядовой причине" вроде кражи или ДТП, отмечает газета.

Хилько признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Максимальное наказание по этой статье – два года лишения свободы.

Расследование дела уже завершено, но возникла проблема с определением подсудности. Первоначально материалы направили в Московский окружной военный суд — по месту проживания солдата, который служит в Наро-Фоминске. Однако там решили, что дело должен рассматривать Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, где велось следствие и находится потерпевшая сторона — Южное региональное управление министерства обороны. Место проведения процесса определит Московский окружной военный суд.

Военная операция российской авиации в Сирии продолжается с сентября 2015 года, в ней также принимают участие боевые корабли.