Белый дом обнародовал налоговую декларацию Трампа за 2005 год

Белый дом предал гласности налоговую декларацию президента США Дональда Трампа за 2005 год.

Президент отказывается обнародовать отчетности о доходах последующих лет, пока они проходят аудиторскую проверку. В этом он отступил от практики многих своих предшественников. Налоговое управление не подтверждает, но и не опровергает информацию об аудите деклараций Трампа.

В отчетном году Трамп показал доход в 150 миллионов долларов, из которых 38 миллионов, или примерно 25 процентов, были уплачены в качестве федерального подоходного налога, что выше тогдашней фактической средней ставки налогооблажения самых богатых американцев. Так, бывший президент Обама и его супруга заплатили в виде федерального подоходного налога 19 процентов в 2015 году и 20 процентов в 2014 году. Мультимиллионер Митт Ромни, кандидат в президенты от Республиканской партии 2012 года, заплатил годом ранее налог в 14 процентов.

Белый дом не приложил к декларациям объяснительных записок, представленных Трампом Налоговой инспекции, поэтому комментаторы не берутся однозначно утверждать, что налоговые реформы, предлагаемые сегодня президентом, не сулят ему или его семье личных выгод, или что деловые сделки, которые он мог заключить с Россией или Турцией, не повлияют на его политику в отношении этих стран.

Согласно декларации, Трамп понес в 2005 году убытки в размере 100 миллионов долларов, на основании чего смог уменьшить свои налоговые платежи. Белый дом отнес убытки на счет “амортизации объектов строительства”, не представив к этому никаких дополнительных комментариев.