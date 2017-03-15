В США растёт число игнорирующих указ Трампа о мигрантах городов

В США растет число городов, отказывающихся сотрудничать с федеральными властями в выявлении и депортации нелегальных мигрантов, сообщила в понедельник общественная организация The Ohio Jobs & Justice Political Action Committee. Таких “заповедных городов“ или “городов — убежищ“ насчитывается в стране около пятисот.

По данным организации, с начала нынешнего года, в ответ на политику Трампа, еще тридцать мэров объявили, что намерены защищать нелегалов от принудительной отправки на родину, и эта тенденция будет только продолжаться.

В то же время четыре города, являвшиеся в прошлом “заповедными“, — один на Аляске, два в Огайо и один во Флориде (Майами), — поменяли свою позицию.

Согласно январскому указу президента Трампа, города, укрывающие незаконных мигрантов, будут лишены дотаций из федерального бюджета. Одновременно Белый дом признает, что решающей силой, способной изменить политику муниципалитетов в области иммиграции, являются не финансовые стимулы, а давление на мэрии со стороны местных активистов.

Федеральное правительство информирует, что полиция в “городах — убежищах“ освободида в общей сложности более 2 тысяч задержанных нелегалов, которых Иммиграционная служба планировала депортировать.