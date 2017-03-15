Власти США подозревают хакеров из России во взломе Yahoo

Министерство юстиции США подозревает российских и канадских хакеров во взломе аккаунтов сервиса Yahoo, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

В кибератаках на Yahoo подозреваются четыре человека, трое из них — россияне. Обвинение может быть связано со взломом около миллиарда аккаунтов пользователей сервиса в 2013 году. Представители ​ Министерства юстиции США и компании Yahoo от комментариев агентству отказались.

В прошлом году стало известно о двух масштабных утечках данных пользователей Yahoo. В сентябре компания сообщила, что в 2014 году хакеры получили доступ к полумиллиону аккаунтов пользователей. В декабре была обнародована информация об утечке данных миллиарда учётных записей. Из-за раскрытия данных о краже данных компании пришлось потратить около 10 миллионов долларов на решение юридических споров.