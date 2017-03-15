В Москве задержали шеф-редактора агентства Regnum Юрия Баранчика

В Москве полиция задержала шеф-редактора информационного агентства Regnum Юрия Баранчика. Журналист находится в отделении по Дорогомиловскому району, и к нему не пускают адвоката.
В самом агентстве полагают, что задержание было проведено по запросу Белоруссии, гражданином которой является Баранчик.
Неназванный источник агентства ТАСС в правоохранительных органах также сообщил, что Юрия Баранчика задержали по запросу Минска и должны выдать Белоруссии, где его объявили в розыск.
В декабре минувшего года стало известно о задержании трех журналистов Regnum – Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко. Сообщалось, что их подозревают в разжигании межнациональной вражды.
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