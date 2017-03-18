Полиция поры реформ. Эфир в 16:05

Реформа патрульной полиции стала одним из самых резонансных решений новой украинской власти после Майдана. Но реформа правоохранительных органов в целом намного важнее. Как она проходит? Виталий Портников беседует с советником министра внутренних дел Украины Иваном Варченко и экспертом Украинского Института будущего Денисом Монастырским. Эфир в 16:05.

