Ген инакомыслия. Эфир в 20:05

В последние недели тема политзаключенных и несогласных снова в топе новостей. Одних выпускают из тюрем, как Ильдара Дадина, к другим приходят с обысками, как к Зое Световой. Кто они, новые диссиденты? И как может отдельный человек противостоять машине тюремного насилия и полицейского произвола? Гости программы: правозащитник Зоя Светова и гражданский активист Ильдар Дадин. Эфир в 20:05.