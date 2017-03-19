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Археология

Ген инакомыслия. Эфир в 20:05

Ильдар Дадин

Ильдар Дадин

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Диссиденты путинской России

В последние недели тема политзаключенных и несогласных снова в топе новостей. Одних выпускают из тюрем, как Ильдара Дадина, к другим приходят с обысками, как к Зое Световой. Кто они, новые диссиденты? И как может отдельный человек противостоять машине тюремного насилия и полицейского произвола? Гости программы: правозащитник Зоя Светова и гражданский активист Ильдар Дадин. Эфир в 20:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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