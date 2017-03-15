"Гражданство посуточно"

Вслед за Иосифом Кобзоном и Иваном Охлобыстиным желание получить паспорт "ДНР" выказала еще одна российская знаменитость: 9 марта гражданином самопровозглашенной республики стал Никита Джигурда.



Многим это показалось вполне органичным.

Егор Трубников

Такое чувство, что на PR там сел Константин Львович [Эрнст – ред]. Или кто еще пострашней.



Никита Джигурда успел объявить, что хотел бы представить "ДНР" на Евровидении – по его словам, эту идею одобрил председатель Народного совета "ДНР" Денис Пушилин:

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Однако те, кто предвкушал это выступление, оказались разочарованы: не прошло и недели, как руководство "ДНР" передумало.

Рустем Адагамов

Всего пять дней Никита Джигурда был счастливым обладателем паспорта «ДНР». Отобрали. :- (

Павел Пряников

"Сегодня я подписал указ о лишении гражданства Никиты Джигурды", - заявил глава ДНР Александр Захарченко".

(а мог бы и на подвал в МГБ, так что и там Оттепель)

Александр Захарченко заявил, что паспорт Джигурде выдали из-за "ряда технических ошибок", за что удостоился как похвалы, так и критики со стороны тех, кто поддерживает "ДНР":



Andrey Sharay

Если чесно: не знаю, что хуже - "давание" паспорта, или лишение.

Давать паспорт - не за что, даже есть аргументы "не давать"

Лишать - тоже не за что: что такого сделал Джигурда (с момента получения паспорта), чтобы его лишиться?

Такие вещи (вручение паспорта) надо тихо "спускать на тормозах". Или перекрывать вручением тем, кто достоин. "Младенчество" госстроительства :-(



У тех, кто "ДНР" не симпатизирует, все это вызвало приступ безудержного веселья.

Oleg Pshenichny

Джигурду лишили "гражданства ДНР". Говорят - дали по ошибке: он не придуривается, а настоящий панк.

Кирилл Сазонов

Сегодня Захарченко своим указом лишил Джигурду гражданства ДНР. А 9 марта ему торжественно выписывали днровский паспорт... И я в самом деле не знаю, какая из новостей смешнее

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Sergey Kalvarskiy

Это кем же нужно быть и какую прожить жизнь , чтобы тебя лишили гражданства ДНР.

Дмитрий Тищенко

Им просто фотки показали

Елизавета Шепелева

Перепутали его. За Залдостанова приняли... С кем не бывает. Похожи ж ведь!

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Ostap Karmodi

Ниже опущенных в лагерной иерархии стояли только те, у кого отобрали паспорта ДНР.

Alex Laskin

Есть же еще ЛНР. Для Никиты не все еще потеряно. Не на одном дэнээре свет клином сошелся. Еще локти кусать будут.

Yaroslav Kulikov

болит у меня уже два дня душа за джигурду. такого парня выгнали из донецкой республики.может ему подать документы в луганскую?всё-таки братские народы...



Чем ДНР не угодил свежеиспеченный гражданин, объясняет на сайте "Патриотические силы Донбасса" Георгий Авдеев:

Во-первых, Джигурда является гражданином Украины и, по слухам, на этот шаг его толкнул не бурлящий в крови патриотизм, а жизненные обстоятельства. Его украинский паспорт давно просрочен, а российского нет. Вот, под угрозой депортации на историческую Родину, Никита Борисович и вспомнил, что с республиканским паспортом, на территории Российской Федерации теперь можно жить, не опасаясь депортации. Впрочем, мы, конечно же, верим, что все это – сплетни, распускаемые недругами.

Во-вторых, местные власти, таким образом, дали повод думать, что гражданами ДНР хотят быть лишь разнообразные маргиналы, читающие похабные стихи в эфире телеканалов, пляшущие голышом у всех на виду и устраивающие драки в очередях. С нетерпением ждем, когда гражданство станут выдавать ЛГБТ-активистам, бородатым женщинам и прочим известным фрикам из разряда «всего один день на арене, проездом из Парижа в Житомир».

Еще один аргумент – участие Джигурды в протестах на Майдане. Так, сразу после того, как артисту выдали паспорт, колумнист "КП" Александр Гришин писал:

Никита говорит про корни, про то, что потрясен разрушенным Донбассом. Но Станиславский сказал бы на моем месте: «Не верю!» И я говорю то же самое. Донбасс уже три года разрушен, и можно было и ранее увидеть, что украинские вояки творят с его «землей отцов». А ведь в декабре 2013-го Джигурда выступал в Киеве на Майдане. Там уже вовсю скакали, кричали о «москаляке на гиляке», а Джигурда читал им собственноручно сочиненную оду Незалежной, хрипел: «От Карпат до Сахалина - это Украина!», и громогласил майдановцам бандеровское приветствие: «Слава Украине!» Так хотелось ему, наверное, купаться в лучах славы и волнах приязни майданутых. А теперь он - за ДНР? Не смешите.

Сам Никита Джигурда считает, что гражданства его лишили за то, что он предложил переименовать ДНР в ДНРУ – Донецкую Народную Республику Украины и признать украинский язык вторым государственным:



Так или иначе, привлечь к себе внимание артисту удалось.



Katerina Kato

Кто-нибудь знает, почему джигурда еще не депутат госдумы? Он идеально бы там смотрелся)