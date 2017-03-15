ООН: с начала конфликта в Донбассе пострадали 33 тысячи человек

Более 33 тысяч человек пострадали с начала конфликта в Донбассе. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине. Эта цифра включает в себя жертв среди гражданских лиц и военных.

Во время презентации доклада глава Мониторинговой миссии ООН Фиона Фрейзер заявила, что число затронутых конфликтом лиц продолжает расти. По ее словам, в зоне конфликта продолжаются похищения людей. В докладе говорится об обеспокоенности ООН тем, что задержанные на территориях, которые контролируют пророссийские сепаратисты, могут подвергаться пыткам.

Доклад основывается на информации, собранной в период с июля 2016 года по февраль 2017 года.

По данным ООН, с начала текущего года жертвами вооруженного конфликта в Донбассе стали как минимум 20 мирных жителей, еще 91 человек был ранен. В конце февраля президент Украины Петр Порошенко заявил, что с начала конфликта погибли более двух тысяч украинских военнослужащих.