Чувашия: школьника оштрафовали за акцию "Весны" в память о Немцове

В Чувашии десятиклассника оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в акции движения "Весна" в память об оппозиционере Борисе Немцове. Об этом сообщает издание "7x7" со ссылкой на координатора движения Семена Кочкина.

Школьника признали виновным в участии в несогласованной акции. Правозащитник Александр Глухов рассказал, что следователи убедили молодого человека признать вину и раскаяться, пообещав, что он отделается предупреждением. Школьник так и поступил, но его все равно оштрафовали.

26 февраля в Чебоксарах прошла акция, участники которой вывесили на мосту баннер с надписью "Всех не убьете! Всех не посадите!". Двух ее участников – Анастасию Васильеву и Андрея Федорова – оштрафовали на 20 и 10 тысяч рублей.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В этом году акции памяти оппозиционного политика проходили во многих городах России и за рубежом с 26 по 28 февраля.