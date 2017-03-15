Жертвами взрыва в центре Дамаска стали не менее 25 человек

Жертвами взрыва смертника в центре Дамаска стали 25 человек, многие из раненых – в тяжелом состоянии. Нападение произошло в шестую годовщину начала массовых протестов против режима президента Башара Асада.

Как сообщают сирийские государственные СМИ, смертник вошел в здание суда в историческом центре Дамаска. В этом время в нем находилось много людей. Район, находящийся рядом с местом взрыва, перекрыт.

На прошлой неделе смертник взорвал бомбу на кладбище, где собрались шиитские паломники. Погибли более 70 человек.



Гражданская война в Сирии продолжается с марта 2011 года. Правительственная армия борется с группировками вооруженной оппозиции. Коалиция из нескольких десятков государств во главе с США проводит операцию против сил запрещенной в России экстремистской группировки "Исламское государство".

В декабре прошлого года был объявлен режим прекращения огня между сторонами конфликта. Соглашение неоднократно нарушалось.