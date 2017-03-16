Брекзит в подарок

Зря некоторые надеялись: британская демократия все еще жива и здорова, несмотря на "антилиберальное" голосование большей половины населения страны на июньском референдуме прошлого года. С тех пор показала свою силу судебная система, заставившая правительство, вопреки его расчетам, вынести решение о запуске механизма Брекзита на суд парламента. Продемонстрировала свою независимость палата лордов, попытавшаяся провести две важные поправки к этому законопроекту. И пусть эта попытка не удалась, но все же и депутаты, и общественное мнение вынуждены были лишний раз задуматься и над проблемой живущих в Британии граждан Европейского союза, и над ролью парламента в принятии столь важных решений.

В нижней палате парламента, в которой партийная лояльность консерваторов и многих лейбористов возобладала над всеми другими мотивами, тем не менее, кипели страстные споры, происходили восстания отдельных депутатов и целых парламентских групп. Ну и "четвертая власть", пресса, тоже показывала свои зубы, хотя и с противоположных позиций: правые бульварные газеты критиковали правительство за излишнюю мягкотелость, призывали к быстрому и решительному разрыву с ЕС, а левые и центристы, издания интеллигенции, давали слово прежде всего сторонникам европейского выбора и тем, кто добивается уступок и компромиссов на сложных переговорах с Брюсселем.

Отражая, впрочем, общий, евроскептический настрой большинства жителей Британии, демократическая машина в итоге сработала на выход страны из ЕС. Но только после открытых и напряженных дебатов и реальной, причем гласной, острой и открытой, а не подковерной политической борьбы. Нижняя палата, как это определено конституцией, могущественнее верхней, потому что напрямую избирается населением. И потому всегда может преодолеть вето и любые поправки палаты верхней. Так это произошло и на этот раз. Высказав свои хорошо аргументированные возражения, лорды сдались, не видя смысла в продолжении внутрипарламентского пинг-понга. Теперь премьер-министр Тереза Мэй может совершенно законно запустить механизм действия 50-й статьи Лиссабонского договора: через два года страна покинет Европейский союз – если только все стороны не решат единодушно, что переговоры о форме будущих отношений следует продлить сверх этого срока.

Но спор – и часто остроэмоциональный, на повышенных тонах – продолжается. Одни утверждают, что королевство достигнет в результате этих событий истинной независимости, откроет новые экономические возможности на своем особом пути. Другие доказывают, что, наоборот, страна совершает чудовищную, непоправимую ошибку, обрекая себя на долгие годы (если не десятилетия) экономического отставания и снижение благосостояния.

На полях – вдалеке от главных водоворотов общественных споров, но регулярно – возникает и российская тема: что означает Брекзит для будущих отношений Лондона и Москвы и народов двух стран? Что-то изменится от того, что Британия перестанет быть членом ЕС? Большинство обозревателей сходится на том, что значительных перемен ждать не стоит. Но некоторые полагают, что, оказавшись вне Евросоюза, Британия вынуждена будет искать новых торговых партнеров и что некоторый шанс воспользоваться этим появляется и у России. Особенно если Тереза Мэй, не получив желаемого соглашения с ЕС, действительно начнет превращать свою страну в некое подобие Сингапура. В таком случае российские инвесторы получат дополнительный стимул вкладывать деньги. Уже сейчас стремительно дешевеющий фунт (беда для британского потребителя) открывает новые возможности для вложения средств в ту же недвижимость, например, в футбольные клубы и так далее.

Директор ведущего аналитического центра правящей консервативной партии Ханна Дэвид открыто призывает к отказу от следования в фарватере политики США и ЕС, к сближению с Москвой. "Каким жизненным интересам Великобритании угрожает Россия? Если мы будем подвергаться дискриминации со стороны ЕС, то наши нефтяные и финансовые компании могли бы добиться более тесных отношений с Россией, чего по причине санкций не смогут сделать компании из стран, остающихся в Евросоюзе", – заявила она. С другой стороны, в британском парламенте всерьез обсуждаются меры, призванные поставить заслон "грязным" деньгам или инвестициям лиц, подозреваемых в нарушениях прав человека или соучастии в преступлениях, в том числе и против международного права.

Соединенное Королевство "играет главную роль в усилиях, направленных на то, чтобы не допустить повторения агрессии по крымскому образцу в Европе"

И, конечно же, главным барьером для существенного наращивания экономического сотрудничества остаются введенные против России санкции. Считается, что именно поэтому Кремль кровно заинтересован в том, чтобы Британия покинула ЕС. Ведь Лондон всегда был (и до сих пор остается) решительным сторонником сохранения режима санкций по крайней мере до тех пор, пока Москва не выполнит своих обязательств по Минским соглашениям. "Боюсь, что без Британии решительное противодействие России со стороны ЕС станет менее вероятным", – говорил, выступая в парламенте, Филип Хэммонд, занимавший в то время пост министра иностранных дел. Бывший посол США в России Майкл Макфолл писал, что голосование на июньском референдуме стало "огромной внешнеполитической победой Путина".

Коли это так – если известно, кому выгодно то или иное событие, – то не логично ли предположить, что выгодоприобретатель приложил к этому событию руку? По крайней мере, так считает депутат парламента от лейбористской партии, занимавший крупные посты в прежних правительствах, Бен Брэдшоу: "Я думаю, что мы даже еще не начали осознавать масштабы российских действий в кибервойне. Русские вмешивались не только в американскую избирательную кампанию, но, вероятно, и в наш референдум. У нас пока нет доказательств, но я считаю это в высокой степени вероятным". Депутат потребовал от правительства провести расследование.

Обозреватель "Ньюсуик" Кэролайн Бэйлон поставила вопрос острее: "Можно ли считать результаты референдума законными, если Россия повлияла на его результат?". Между тем, если вмешательство российских хакеров в политическую борьбу в Британии остается пока недоказанным, то роль российской пропаганды не вызывает сомнений. Телеканал RT и агентство "Спутник" активно поддерживали сторонников выхода страны из ЕС.

О "руке Москвы" заговорили на днях и в связи с возможностью проведения нового референдума о независимости Шотландии. "Нельзя позволить возлюбившей Кремль Шотландской национальной партии разрушить Соединенное Королевство, – написал в газете "Дейли телеграф" ее ведущий обозреватель Кон Коглин. – Руководители этой партии не скрывают восхищения путинской Россией". Обозреватель подчеркивает, что отделение Шотландии неизбежно ослабило бы Британию в военном отношении, и это сыграло бы на руку Кремлю. И напоминает, что Соединенное Королевство "играет главную роль в усилиях, направленных на то, чтобы не допустить повторения агрессии по крымскому образцу в Европе".

Но есть немало и тех, кто считает опасения по поводу российского вмешательства преувеличенными. Любопытно, впрочем, что даже среди читателей яростно антиевропейской газеты "Дейли экспресс" большинство все же склонно в него верить.

Андрей Остальский – лондонский политический комментатор

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