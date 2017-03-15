США предъявят обвинения россиянам во взломе компьютерных сетей

Министерство юстиции США намерено предъявить обвинения россиянам во взломе и хакерстве в связи с ограблением 500 миллионов аккаунтов пользователей Yahoo в 2014 году. Впервые обвинения в киберпреступлениях в США будут предъявлены российским государственным чиновникам.

Как сообщает газета "Вашингтон пост", обвиняемыми являются Дмитрий Докучаев и Игорь Сущин. Оба работали в подразделении ФСБ, которое занимается расследованием киберпреступлений.



Докучаев был арестован в декабре в Москве по обвинению в государственной измене и передаче информации ЦРУ. Другой обвиняемый – Алексей Белан, которому и ранее предъявлялись обвинения в связи с вторжениями в электронные системы в Неваде и Калифорнии в 2012 и 2013 годах. Сообщается, что он пребывал под арестом в Греции, однако смог добраться до России, где находится под защитой властей.

Еще один хакер – Карим Баратов – родился в Казахстане и имеет гражданство Канады. Во вторник он был арестован властями Канады.

Обвинения включают в себя хакерство, мошенничество в сети, кражу в сфере коммерческой тайны и экономический шпионаж, сообщают чиновники, которые говорили с "Вашингтон пост" на условиях анонимности, поскольку обвинения еще не предъявлены.