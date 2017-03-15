Замглавы Меджлиса допросили по делу его адвоката Николая Полозова

В аннексированном Крыму российские следователи допросили заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова. Поводом для допроса стала доследственная проверка по уголовному делу в отношении Николая Полозова, адвоката Умерова.

Как сообщил замглавы Меджлиса в "Фейсбуке", его спрашивали о том, оказывал ли Полозов ему правовую и юридическую помощь и заключалось ли соглашение об оказании этой помощи.

59-летнего Ильми Умерова обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России. Причиной уголовного преследования стали сказанные им в телеэфире слова: "Надо вынудить Россию выйти из Крыма и Донбасса".

В январе для допроса по этому делу был задержан Полозов. Он отказался давать показания, ссылаясь на адвокатскую тайну. После этого в отношении юриста было возбуждено уголовное дело. По статье об отказе от дачи показаний Полозову грозит арест до трех месяцев.

Сам адвокат заявляет, что его допрос и был санкционирован судом в Крыму, чтобы отстранить его от дела Умерова. Адвокат обратился с жалобой к уполномоченному по правам человека в России.