"Медвешчак" покидает КХЛ

Загребский хоккейный клуб "Медвешчак" объявил, что с нового сезона будет выступать в Австрийской хоккейной лиге (EBEL), где клуб уже играл с 2009 по 2013 год.

Директор по коммуникациям "Медвешчака" Ранко Вучинич заявил, что возвращение клуба в Австрийскую хоккейную лигу (EBEL) не означает выход из КХЛ.

В КХЛ "Медвешчак" провел четыре сезона и в дебютном (2013/14) добрался до плей-офф, где вылетел в первом раунде.

По итогам регулярного сезона-2016/17 команда стала 12-й в Западной конференции и не пробилась в Кубок Гагарина.