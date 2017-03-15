"Медвешчак" покидает КХЛ

Загребский хоккейный клуб "Медвешчак" объявил, что с нового сезона будет выступать в Австрийской хоккейной лиге (EBEL), где клуб уже играл с 2009 по 2013 год.
Директор по коммуникациям "Медвешчака" Ранко Вучинич заявил, что возвращение клуба в Австрийскую хоккейную лигу (EBEL) не означает выход из КХЛ.
В КХЛ "Медвешчак" провел четыре сезона и в дебютном (2013/14) добрался до плей-офф, где вылетел в первом раунде.
По итогам регулярного сезона-2016/17 команда стала 12-й в Западной конференции и не пробилась в Кубок Гагарина.
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