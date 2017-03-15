В Крыму сотрудники ФСБ задержали крымского татарина Мухтемерова

В аннексированном Крыму в среду сотрудниками Федеральной службы безопасности России был задержан житель села Заветное Эмиль Мухтемеров. Об этом в Фейсбуке сообщил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, Мухтемерова задержали в тот момент, когда он садился с другом в машину. Спустя несколько часов молодого человека отпустили без предъявления каких-либо обвинений. Причина задержания неизвестна. Сотрудники ФСБ свои действия не комментируют.

С момента аннексии Крыма Россией ФСБ проводит регулярные обыски и допросы среди представителей крымско-татарского населения. В апреле 2016 года подконтрольный России Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса на территории аннексированного полуострова.

15 марта председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер заявила, что в Крыму продолжаются пытки заключенных.