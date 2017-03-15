Три российских клуба сыграют в Лиге чемпионов

Россия обеспечила себе место в первой шестерке клубного рейтинга УЕФА, и с сезона-2018/19 шесть команд РФПЛ примут участие в еврокубках.

Три из них сыграют в Лиге чемпионов, причем две начнут выступление сразу с группового этапа, а команда, занявшая третье место в чемпионате России – 2017/18, будет стартовать с квалификационного турнира.

Это стало возможным после того, как представитель Португалии, сражавшейся с Россией за шестую строчку рейтинга, "Порту" уступил итальянскому "Ювентусу" путь в четвертьфинал Лиги чемпионов. Это была последняя оставшаяся в текущих еврокубковых турнирах португальская команда. Россия спорила с Португалией за место в первой шестерке рейтинга.