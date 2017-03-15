Польша: выдан ордер на арест американца обвиняемого в военных преступлениях

Городской суд города Люблин на востоке Польши выдал ордер на арест жителя Миннесоты, которого обвиняют в участии в резне во время Второй мировой войны. Решение суда теперь позволяет Польше потребовать его экстрадиции из Соединенных Штатов.

Associated Press ранее сообщила, что этим человеком является 98-летний Майкл Каркоч, бывший командир подразделения Эс-Эс, которое сжигало польские деревни и убивали гражданских лиц во время Второй мировой войне.

Ранее на этой неделе прокуроры Института национальной памяти сообщили, что имеются доказательства того, что американский гражданин Майкл К. был командиром подразделения Украинского легиона самообороны, действовавшего под началом СС и совершавшего набеги на польские деревни.

Судья Дариуш Абамович сообщил AP в среду, что суд в Люблине выдал ордер на арест и пришел к выводу, что существует «высокая вероятность» того, что подозреваемый совершил военные преступления. Каркоч должен присутствовать в суде в Польше, поскольку в этой стране не признается заочный суд.

Правоохранительные органы Польши не назвали фамилию подозреваемого в соответствии с законодательством Польши о неприкосновенности частной жизни.