В Ростове-на-Дону продолжен проект "Последний адрес"

Ростов-на-Дону стал 15 марта 30-м населенным пунктом России, присоединившимся к реализации всероссийского мемориального проекта "Последний адрес". На табличке, прикрепленной на фасаде дома по адресу: улица Тургеневская, 76 выбито имя священника Куприяна Думы, расстрелянного в 1921 году по сфабрикованному обвинению в "участии в подпольной контрреволюционной организации". Отец Куприян Дума служил госпитальным священником в Архангельской церкви (церковь Красного креста) при Николаевской городской больнице Ростова-на-Дону. Вместе с ним были расстреляны еще 57 человек. Все они затем были полностью реабилитированы.

Проект "Последний адрес" возник по инициативе группы московских и санкт-петербургских историков, правозащитников, гражданских активистов, журналистов, литераторов. По идее организаторов, результатом такой инициативы должна стать установка многих тысяч персональных мемориальных знаков единого образца на фасадах домов, адреса которых стали последними прижизненными адресами жертв политических репрессий. Основополагающий принцип этого проекта – "Одно имя, одна жизнь, один знак".

Впервые подобный памятный знак был установлен в Ростовской области в 2015 году в Таганроге. Отец известного советского и российского писателя, уроженца Таганрога Игоря Бондаренко - Михаил был арестован в 1937-м и расстрелян в 1938 году по 58-й – антисоветской – статье, а реабилитирован в 1956 году. В первую же ночь после установки памятного знака неизвестные вандалы сорвали его и уничтожили. В прошлом году историческую справедливость все же удалось восстановить, и табличка с именем Михаила Бондаренко вновь появилась на доме, в котором он когда-то жил.