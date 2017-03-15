Компании Рината Ахметова потеряли контроль над активами в Донбассе

Компании украинского бизнесмена Рината Ахметова заявили о потере контроля над своими активами в Донбассе. Об этом говорится в сообщении группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ), которая информирует, что с 15 марта 2017 года она не контролирует работу своих активов, расположенных на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей.

В пресс-релизе уточняется, что утерян контроль над предприятиями в горно-металлургическом секторе (входят в компанию "Метинвест"), в энергетическом секторе (компания ДТЭК), в секторе недвижимости (группа-компаний ЭСТА), а также в промышленно-сырьевом. Ранее также компанией был утерян контроль над предприятиями в сфере машиностроения (Corum Group), сельского хозяйства (группа "Харвист"), телекоммуникаций (операторы "Укртелеком" и Vega), а также стадионом "Донбасс Арена", магазинами, автозаправками и другими активами.

В пресс-релизе говорится, что СКМ подает заявления в правоохранительные органы Украины о захвате имущества производственных предприятий и непроизводственных активов и будет делать все возможное для восстановления верховенства права и возобновления работы своих предприятий на неподконтрольных территориях.

СКМ – ведущая финансово-промышленная группа Украины. Ее деятельность сконцентрирована в горно-металлургической, энергетической и финансовой сферах бизнеса, а также в телекоммуникациях, медиабизнесе, недвижимости, розничной торговле, добыче глины, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе. 100 процентов акций СКМ принадлежат самому богатому человеку Украины Ринату Ахметову.