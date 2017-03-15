Конгресс к ФБР: определитесь с утверждениями Трампа о прослушке

Председатель Комитета по делам разведывательных учреждений Палаты представителей Конгресса США республиканец Девин Нуньес сообщил в среду, что не видит доказательств заявления президента Трампа, будто спецслужбы на финише прошлогодней предвыборной кампании прослушивали телефонные разговоры сотрудников избирательного штаба Трампа по требованию тогдашнего президента Барака Обамы.

Свои обвинения Трамп огласил в серии твитов, отправленных 4 марта.

"Если эти твиты воспринимать буквально, то они не соответствуют действительности. Не думаю, что прослушка Trump Tower имела место", – заметил Нуньес. В Trump Tower на Манхэттене располагался избирательный штаб республиканского кандидата.

В том же духе, что и Нуньес, высказался руководитель фракции демократов в Комитете по делам разведывательных учреждений Адам Шифф: "Я глубоко обеспокоен тем, что президент мог выдвинуть эти обвинения, не подкрепив их никакими доказательствами".

Заявления конгрессменов, отмечают комментаторы, имеют целью вынудить директора ФБР Джеймса Коми определиться с утверждениями Трампа о прослушке и либо подтвердить их, либо открыто опровергнуть.

Законодатели намерены подробно расспросить Коми об обвинениях, выдвинутых президентом, на предстоящих в ближайший понедельник слушаниях. Барак Обама через своего представителя охарактеризовал утверждения Трампа как безосновательные. Тем не менее, несколько комитетов Конгресса, расследующих "русский след" в избирательной кампании, удовлетворили пожелание Белого дома проверить в ходе этих расследований и информацию о прослушке.