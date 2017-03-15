Экзит-полл: партия премьера Рютте побеждает в Нидерландах

Партия премьер-министра Марка Рютте "Форум за свободу и демократию" побеждает на парламентских выборах в Нидерландах.

Согласно экзит-поллу компании Ipsos, опубликованному после завершения голосования, партия Рютте претендует на 31 место в нижней палате парламента из 150. У крайне правой Партии свободы Герта Вилдерса только 19 мест. Рютте, очевидно, станет главным кандидатом на пост нового премьера, однако ему придется договариваться о коалиции с другими партиями.

Предварительные итоги подсчета голосов будут известны утром.