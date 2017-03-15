Сенат США утвердил директора Национальной разведки

Верхняя палата Конгресса США подавляющим большинством голосов утвердила в среду бывшего сенатора — республиканца Дэна Коутса на должность руководителя Национальной разведки.

Для утверждения требовался 51 голос, Коутс набрал 85; 12 из его бывших коллег голосовали против. Основная их претензия к назначенцу состояла в том, что Коутс не представил сенаторам достаточной информации о том, насколько масштабным был осуществлявшийся спецслужбами мониторинг электронных сообщений американских граждан.

Во время слушаний Коутс обещал всесторонне содействовать расследованиям связей с Россией лиц из окружения Дональда Трампа.

Тем же подавляющим большинством голосов, восемьдесят пять, Сенат утвердил генерал-лейтенанта сухопутных войск Герберта Макмастера помощником президента по национальной безопасности. По традиции, назначения в аппарат Белого дома, в отличие от министерских должностей, не требуют одобрения Сената, но Макмастер является исключением, так как он официально находится на действительной воинской службе.