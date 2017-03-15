"Монако" и "Атлетико" вышли в ¼ финала футбольной Лиги чемпионов

Сыграны ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Их результаты сообщает официальный сайт УЕФА.

"Монако" на своем поле выиграл у "Манчестер Сити" 3:1. Голы забили: у "Монако" – Мбаппе, Фабиньо и Бакайоко, у "Манчестер Сити" – Сане. Первый матч "Манчестер Сити" дома выиграл 5:3.

В другом матче "Атлетико" в Мадриде сыграл вничью с "Байером" 0:0. В первом матче в Леверкузене "Атлетико" выиграл 4:2

В четвертьфинал Лиги чемпионов вышли "Монако", "Лестер", "Атлетико", "Реал", "Барселона", "Ювентус", "Лестер", "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

Жеребьевка ¼ финала состоится 17 марта в швейцарском Ньоне.