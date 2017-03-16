В США суды снова блокируют иммиграционный указ Трампа

Федеральный судья в американском штате Гавайи временно приостановил исполнение нового иммиграционного указа президента Трампа. Указ должен был вступить в силу в полночь со среды на четверг.

Новая редакция указа, равно как и исходная, обнародованная в январе, предусматривала приостановку на несколько месяцев допуска в США туристов, беженцев и иммигрантов из ряда стран с преобладающим мусульманским населением. Согласно документу, временый запрет позволит властям усовершенствовать методы выявления в потоке въезжающих лиц, связанных с террористами.

В последней версии директивы Трампа из запретного списка был выведен Ирак, а также те граждане шести других стран — Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Судана и Сомали, у которых имеется вид на жительство в США или действующая виза. Была также разработана процедура ускоренного допуска в США отдельных граждан указанных стран в порядке исключения.

Тем не менее гавайский судья посчитал, что подлинным мотивом нового распоряжения Трампа, как и прежнего, является не забота о национальной безопасности, а антиконституционные предрассудки президента в отношении мусульман, которые проявились еще в ходе избирательной кампании.

Как сказано в судебном постановлении, распоряжение президента нанесет ничем не оправданный вред жителям Гавайских островов, высшим учебным заведениям, хозяйствующим субъектам, медицинским учреждениям и религиозным организациям в штате.