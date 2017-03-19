456 запретов

Отгуляли люди "женский праздник", потянулись обычные дни конца зимы – потому что русский март имеет такое же отдаленное отношение к весне, как и права женщин к странной традиции дарить мимозу и пить "за милых дам".

Не все, однако, отделались выслушиванием поздравлений и тостов – выступившие за права женщин в Петербурге активистки ждут суда. А обвиняются они в том, что, каждый из них, выйдя на улицу "с целью выражения своего мнения и формирования мнения окружающих, слушал и обсуждал политику федеральной власти в поддержку проблем равенства женщин в обществе, чем нарушил установленный порядок правил проведения митинга" (цитируется по протоколу об административном правонарушении).

Всем 14 задержанным 8 марта (лишь один из них мужчина) вменено именно это нарушение – в мужском роде, с переплетением сложных согласований, шедевр полицейской мысли! В Международный женский день "слушать политику власти в поддержку проблем равенства женщин" – это, пожалуй, действительно, перебор. За такое нужно хватать собравшихся на Невском, тащить их силой в полицейские машины, кидать, возить часами по городу, держать остаток "праздничного" дня и вечера в отделе полиции, направлять в суд грозные протоколы…

Политика федеральной власти в поддержку проблем равенства – увы! – имеет место. Власти на самом деле считают равенство проблематичным, не признавая за женщинами прав на равные возможности в работе, карьере, оплате труда. Власти Российской Федерации (как и ранее власти Советского Союза) запрещают женщинам работать в сотнях профессий, входящих в список "опасных и вредных для женщин". Женщины не могут быть шахтерами и матросами, не могут водить грузовики, электропоезда и поезда метро, возить на дальние дистанции в автобусах более 14 пассажиров, монтировать что-либо на высоте, заниматься подводными работами, даже работать плотниками и слесарями. Запреты эти объясняются заботой о "репродуктивной функции женщины", якобы страдающей от таких работ. На самом деле, совершенно непонятно, почему женщинам вредно монтировать на высоте, но можно на земле, почему запрещены палубные работы на судне, но разрешены многие тяжелые виды труда на производстве, уборке урожая и прочее. Сам по себе спор на тему о том, что вредит или не вредит женской репродукции, представляется "поддержкой проблем равенства", ведь мужчинам никто не запрещает работать, где им вздумается, даже если какие-то занятия им вредят или создают риск для их репродуктивных возможностей.

Принимают власти это или нет, но женщины и девочки могут больше того, что им разрешают, позволяют и одобряют

Женщины должны иметь такое же право выбирать себе работу и профессию по душе и по своим возможностям, как и мужчины, добиться реализации этого права для всех женщин ставит перед собой цель кампания all-jobs4all-women. На сайте кампании рассказываются истории тех, кому запрет на "вредные профессии" помешал реализоваться в любимой профессии (женщин-морячек, например) и тех, кому запрет не помешал надрываться всю жизнь на тяжелой и низкооплачиваемой работе в шахте (куда женщин не берут на престижную работу шахтера, но позволяют им вручную перекидывать тонны угля). Эти личные истории раскрывают как выраженную дискриминационность ограничений прав женщин на труд, так и лицемерие запретов, приводящих лишь к унижению и бедности женщин.

Министерство труда РФ в начале 2017 года заявило о готовности пересмотреть некоторые ограничения, с учетом технического прогресса, возможно, позволить женщинам работать в некоторых из ранее запретных областей. Хочется надеяться, что пересмотр будет основательный, а из 456 запрещенных видов работ ограничения снимут не с 2–3 профессий, а с сотен интересных, хорошо оплачиваемых, популярных у женщин видов занятости. Несмотря на угрозы преследований, административных протоколов, увольнений, женщинам необходимо продолжить отстаивать свои права и "критиковать политику федеральной власти". Каждый день каждого года – не только 8 марта.

Женщины, девушки, девочки могут очень многое. Салгана Салчак – 4-летняя девочка из Тувы – прошла 8 километров по тайге в мороз, чтобы позвать на помощь к умирающей бабушке. Девочка смогла, а вот власти не смогли принять этот естественный поступок ребенка из дальних таежных краев. В те самые дни, когда дети по всей стране "поздравляли мам и бабушек", на маму Салганы возбудили уголовное дело за то, что храбрая и сильная девочка жила на стоянке с бабушкой – так, как с незапамятных времен живут в тех краях люди. Принимают власти это или нет, но женщины и девочки могут больше того, что им разрешают, позволяют и одобряют. Смогут преодолеть и "проблему равенства женщин в обществе".

Стефания Кулаева – эксперт Антидискриминационного центра "Мемориал"

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