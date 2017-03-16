На выборах в Нидерландах при беспрецедентно высокой явке победила правящая партия премьера Марка Рютте. Ультра-правый политик Герт Вилдерс – с большим отрывом на втором месте, но все остальные крупные партии исключили возможность вступления с ним в коалицию. Такие результаты выборов можно расценивать как провал популизма в Нидерландах.

"Прорвется ли к власти в Голландии популизм? Толпа кричит: "Нет!" "Не слышу!" Еще громче: "Нет!" "Вот наш ответ остальной Европе: популизм в Голландии не прорвался!"

Так лидер Партии Зеленых Левых (GroenLinks) Йессе Клавер перед своими сторонникоами ответил на основной вопрос голландских выборов: победит ли популизм? Перекинется ли эффект домино из Великобритании и США на континентальную Европу? Вечером 15 марта впервые за целый год у западной демократии появился повод выдохнуть с облегчением: голландцы пальцем заткнули плотину.

Явка составила почти 80 процентов. У школ, библиотек, на железнодорожных вокзалах, где были организованы избирательные участки, выстроились длинные очереди. Избиратели с трудом разворачивали метровой длины простыни бюллетеней, чтобы пометить там красным карандашом одного из кандидатов. На каждом бюллетене – длинные списки имен, по списку от каждой из 29 партий.

Крупные города, наиболее образованные избиратели и молодежь активно высказались за прогрессивные партии, которые ключевой повесткой выбрали возобновляемые источники энергии (Зеленых Левых) и европейскую безопасность (D66).

Главным победителем выборов стала право-центристская правящая Народная Партия за Свободу и Демократию (VVD). Именно ей (а не партнеру по коалиции – Партии Труда, PvdA) большинство избирателей поставили в заслугу восстановление после экономического кризиса. Несмотря на то, что традиционно VVD считается представительницей интересов более состоятельного класса, доверие ей выразили в среду очень широкие слои населения. Премьер Марк Рютте, выступая в штабе партии по итогам экзит-поллов поздно вечером был, как всегда, в меру шутлив и в меру серьезен: "Четверть финала в поединке с популизмом мы выиграли", – сказал премьер.

– Тонкое политическое чутье подсказывает мне, что VVD в третий раз подряд на общенародных выборах получила наибольшее количество голосов! (Овации.) Сегодня мы наблюдали настоящее торжество демократии, когда у избирательных участков по всей Голландии стояли длинные очереди из желающих проголосовать! Давно уже мы не видели такого потрясающего зрелища! Наш основной посыл в диалоге с избирателями состоял в том, что мы и в будущем хотим держать курс на безопасность, стабильность и процветание, и избиратели нас услышали, обеспечив нам сегодняшний результат. Спасибо! (Овации.)

Но сегодняшний вечер – и я уже переговорил об этом с рядом европейских коллег – это еще и такой вечер, когда Голландия, после Брекзита, после американских выборов, сказала злокачественному популизму: "Тпру!" (Овации.) Во время предвыборной кампании всегда подчеркиваются разногласия, это нормально. Однако теперь, в ближайшие недели и месяцы мы должны найти точки пересечения и успешно сформировать стабильную коалицию, чтобы и в следующие четыре года продолжать проводить в Нидерландах разумную политику. Я готов бросить на это все свои силы, – заявил Марк Рютте.

"Партия VVD – это не цель, а средство!" – подчеркнул премьер, демонстрируя свою открытость к диалогу. По предварительным результатам его партия получит в Нижней Палате 33 места. Всего в нидерландском парламенте 150 мест, то есть для формирования большинства требуется не менее 76 мандатов. По осторожным прогнозам в новую коалицию с наибольшей долей вероятности войдет прогрессивная либеральная партия D66 (19 мандатов), однако и этого будет недостаточно. К коалиции также может присоединиться успешно "перезагруженная" Христианская Демократическая Партия (CDA, 19 мандатов) с "довеском" из Христианского Союза (CU, 5 мандатов), но возможны и другие комбинации.

Марк Рютте абсолютно исключил возможность сотрудничества лишь с одной крупной партией – Партией Свободы (PVV) ультра-правого популиста Герта Вилдерса. По предварительным итогам, Вилдерс набрал 13 процентов голосов и может претендовать на 20 мандатов в парламенте. Еще в начале года опросы сулили ему победу. После неожиданных результатов референдума в Великобритании и победы Дональда Трампа в США, Голландию буквально наводнили иностранные журналисты в ожидании очередной сенсации. Что же случилось с рейтингом голландских популистов?

Изначальный взлет популярности Вилдерса в прошлом году был частично обусловлен тем, что против него шел процесс в суде (за высказывания о том, что Голландии нужно меньше марокканцев). Судебный процесс героизировал Вилдерса в глазах определенной части населения. Сыграл роль и обычный уже в ноябре-декабре раскол в голландском обществе по поводу празднования Дня Святого Николая, традиционной частью которого всегда было переодевание в чернокожих пажей ("Черных Питов"). С некоторых пор многие прогрессивные движения призывают от этой традиции отказаться, потому что она вызывает неприятные чувства у чернокожих сограждан. Вилдерс консолидировал вокруг себя тех, кто не желал менять сатус-кво.

На пике популярности Вилдерса премьер Рютте заявил, что никогда не станет сотрудничать с ним. Многие аналитики именно этот момент называют переломным. Уже в феврале рейтинги правящей партии и партии Вилдерса почти сравнялись, а к марту, после отказа Вилдерса принимать участие в февральских теле- и радио-дебатах, партия премьера Рютте вырвалась вперед. Вилдерс принимал участие в финальных дебатах на нидерландском телевидении в предвыборный вечер, но это не спасло его положение.

Буквально за неделю до выборов премьер Рютте дал жесткий отпор еще и турецкому популизму. Президент Турции Реджеп Эрдоган намеревался провести на территории Нидерландов агитацию среди многочисленной турецкой диаспоры в преддверии референдума в Турции, который должен расширить его полномочия. Нидерланды отказали Эрдогану во въезде, а также не пустили в страну кортеж с министром Турции по делам семьи, что вызвало серьезный дипломатический скандал. По мнению наблюдателей, спокойствие и верность демократическим ценностям, которые в эти дни продемонстрировал премьер Рютте, добавили ему очков.

Часть голосов увел у Вилдерса и другой популист, автор нашумевшего референдума против ассоциативного соглашения с Украиной Тьери Боде и его новая партия Форум за Демократию (FvD). Боде прошел в парламент, но его партия выиграла всего два мандата.

Комментируя графики экзит-поллов в среду вечером, Герт Вилдерс заявил, что все же причисляет себя к победителям, хотя надеялся на лучший результат. "Он (Рютте – РС) так просто от меня не отделается", – сказал Вилдерс.