Трамп выделит на стену с Мексикой более 4 миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп намерен потратить на строительство стены на границе с Мексикой более четырёх миллиардов долларов в течение ближайших двух лет. По информации агентства Reuters, расходы на этот проект указаны в проекте бюджета , переданном на рассмотрение Конгресса.

В феврале Министерство внутренней безопасности США оценило строительство стены более чем в 20 миллиардов долларов. Окончательная стоимость проекта будет известна после того, как Трамп представит детальную смету проекта. Ожидается, что это произойдёт в середине мая.

Среди главных приоритетов Трампа — создание большого числа новых рабочих мест и борьба с нелегальной иммиграцией. В конце января он подписал указ о возведении стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой. По словам президента, строительство частично оплатит мексиканское правительство. Позднее Трамп от этих планов отказался.

