СМИ: в 2016 году средняя взятка в России выросла на 75 процентов

Средний размер взятки в России в 2016 году вырос на 75 процентов и составил 328 тысяч рублей. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал Андрей Курносенко. "Но часто незаконные вознаграждения намного крупнее", - подчеркнул он.

Ранее в МВД сообщали, что в 2015 году средняя взятка в России составляла 188 тысяч рублей.

Коррупционные схемы постоянно меняются, отметил Курносенко. Все чаще используются так называемый удаленный доступ, офшоры, аффилированные через третьих лиц фирмы, различные электронные платежные системы, взятки в виде услуг нематериального характера, факты получения которых доказать гораздо сложнее, — сказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о дорогостоящей недвижимости премьера Дмитрия Медведева, которая, как утверждается в публикации, была приобретена незаконным путем. Навальный обвинил главу правительства России в создании "многоуровневой коррупционной схемы", основанной на благотворительных фондах, которыми управляют доверенные лица премьера. Ни Медведев, ни его представители не прокомментировали эту информацию. В связи с этим Навальный призвал своих сторонников 26 марта провести протестные акции по всей России.

Россия по итогам 2016 года заняла 131-е место в Индексе восприятия коррупции, который составляет Transparency International.Всего в рейтинге указаны 176 стран.