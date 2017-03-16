В Британии Палата лордов во втором чтении приняла "поправку Магнитского"

В Великобритании Палата лордов приняла во втором чтении так называемую "поправку Магнитского", позволяющую судам замораживать британские активы иностранцев, нарушивших права человека в любой стране мира. После того как закон будет утвержден, Соединенное Королевство станет третьей страной после США и Эстонии, принявшей так называемый "закон Магнитского" – по фамилии умершего в Москве юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital.

Поправки дополняют законопроект об уголовных преступлениях в финансовой сфере, представленный еще в октябре прошлого года. Нововведения ужесточают контроль за деньгами, происхождение которых связано с криминальной деятельностью.

"Поправка Магнитского" в британском законодательстве аналогична принятому в 2012 году в США "закону Магнитского". Американский закон предполагает персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека. В него, кроме прочих, попали российские должностные лица, предположительно, причастные к смерти в московском СИЗО Сергея Магнитского – юриста британского инвестиционного фонда. Фигурантам "списка Магнитского" запрещен въезд в США. Подобный закон также действует с 2016 года в Эстонии.