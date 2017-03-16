В Костромской области заключенной отказывают в оказании медицинской помощи

В Костромской области заключенной Анастасии Новиковой, отбывающей наказание в местной колонии №3, отказывают в оказании необходимой медицинской помощи. Об этом сообщают в "Ассоциации адвокатов России за Права человека".

Заключенная уже около года жалуется на постоянные головные боли, непереносимость света и резкое ухудшение зрения. Новикова неоднократно просила вывезти ее на медицинское обследование. Однако сотрудники колонии отказывают в удовлетворении этих просьб, а также не дают заключенной получить выписанные ей еще несколько лет назад препараты.

Новикова обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека.