Многодетную мать из Черкесска оправдали по делу о клевете

Верховный суд в Карачаево-Черкесии оправдал местную жительницу Лейлу Аркелову, которую обвиняли в клевете в адрес заместителя начальника региональной инспекции Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает адвокат Андрей Сабинин.

Суд закрыл дело за отсутствием состава преступления, уточнил он.

В 2015 году многодетная мать Лейла Аркелова, проработавшая в налоговой инспекции более 10 лет, обратилась в прокуратуру с заявлением о необоснованном увольнении. После этого мировой судья признал ее виновной в клевете на бывшую начальницу Зульфию Бостанову и оштрафовал. Аркелова несколько раз обжаловала приговор и добилась его пересмотра в Верховном суде, рассказал адвокат.