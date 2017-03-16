В Москве задержали внештатного корреспондента "Новой газеты"

В Москве полиция задержала внештатного корреспондента "Новой газеты" Худоберди Нурматова, сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-секретаря издания Надежду Прусенкову.

Она рассказала, что у журналиста "сложная ситуация с документами" – он просил российские власти о статусе беженца из Узбекистана и получил отказ, который позднее был отменен решением суда.

Нурматов учился в России, а юность провел в Узбекистане, где занимался гражданским активизмом и откуда вынужден был уехать из-за давления со стороны властей, сообщила Прусенкова.

Она уточнила , что сейчас корреспондент находится в ОВД по Пресненскому району Москвы, где с ним "работают сотрудники ФСБ".