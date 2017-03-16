Рэпер Птаха оштрафован по делу об экстремизме

Суд в Москве признал рэпера Давида Нуриева, известного как Птаха, виновным в экстремизме за "оскорбительное высказывание" в адрес общественной организации "АнтиДилер". Суд обязал Нуриева выплатить штраф размером 200 тысяч рублей.

Уголовное дело о "возбуждении ненависти" было заведено на рэпера в сентябре 2015 года. По версии следствия, во время выступления в клубе "16 тонн" Птаха критически высказался о полиции и движении против наркотиков "Антидилер", которое возглавляет бывший депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Носов.

